Salerno, con Autosantoro il primo hub italiano della mobilità elettrica

La concessionaria del futuro, pronta a sfornare i veicoli protagonisti nella mobilità sostenibile, è stata inaugurata oggi a Salerno. A fare gli onori di casa il titolare della concessionaria Autosantoro, Vincenzo Santoro, e l'ad di Hyundai Italia Andrea Crespi, in quello che è il primo Hub interamente dedicato alla mobilità elettrica nella Penisola.

Hyundai Autosantoro Electrified colma, almeno in parte, un gap-infrastrutturale che avvicina l'Italia al resto dell'Europa, in aggiunta ad un servizio innovativo che spazia dalla vendita di modelli EV e PHEV all'assistenza fino agli spazi per la formazione. Soprattutto sono presenti 8 punti di ricarica, di cui sei aperti al pubblico 24/7. Con l'inaugurazione della sede Electrified di Salerno, Autosantoro diventa il primo concessionario a offrire in Italia la mobilità zero emissioni Hyundai con una formula a tutto tondo, oltre a porsi come nuovo punto di rifornimento per tutti coloro che nel centro e sud Italia sceglieranno di muoversi a zero emissioni.

La struttura risponde agli standard di sostenibilità più moderni e vanta un'autonomia energetica, garantita dal fotovoltaico installato in fase costruttiva. Al suo interno, i clienti troveranno la gamma IONIQ 100% elettrica con IONIQ 6 e IONIQ 5, Kona Electric e Tucson Plug-in Hybrid, in attesa della nuova Kona Electric in arrivo dopo l'estate, e della IONIQ 7 già annunciata per il 2024. Autosantoro proporrà anche una formula di noleggio a breve termine, studiata per agevolare chi lascia l'auto in ricarica, per chi vuole provare l'esperienza di guida elettrica per alcuni giorni, e per i turisti che scelgono di spostarsi in maniera green nelle splendide località della Costiera Amalfitana o del Cilento.

«Lavoriamo con la famiglia Santoro da quarant'anni e da sempre apprezziamo la cura e l'attenzione che dedica ai clienti» commenta Andrea Crespi, presidente e ceo di Hyundai Italia. «Crediamo e supportiamo l'iniziativa della sede Electrified: un progetto lungimirante che rivela una visione di business sostenibile sul lungo termine. Autosantoro è un fiore all'occhiello per Hyundai e siamo certi che questo sia solo il primo passo per lo sviluppo di una rete sempre più improntata alla mobilità zero emissioni in Italia». Vincenzo Santoro, titolare della concessionaria e figlio del fondatore dell'azienda. «Siamo felici di inaugurare questo Hub sostenibile, che da un lato consolida e amplia la portata della nostra grande collaborazione con Hyundai, dall'altro conferma la visione che ha ispirato mio padre, Gabriele Santoro, sin da quando fondò l'azienda nel 1968: orgogliosamente a vocazione familiare e sempre orientata al futuro e all'innovazione».