Parcheggio conveniente per le auto non inquinanti. Si spenderà tra i 10 euro e i 30 euro annui. Con una delibera di Giunta l'amministrazione comunale di Salerno continua nel voler dare un forte impulso alla mobilità sostenibile attraverso un ampliamento dell'offerta di mobilità alternativa a zero impatto ambientale e allo sviluppo di un modello di trasporto collettivo non solo con vetture elettriche ma anche con vetture ibride visti gli elevati vantaggi dell'ibrido sia in termini di rispetto ambientale che di gestione dei consumi. Chi è residente a Salerno potrà usufruire di vantaggi circolando in città con un'auto elettrica o ibrida. Con una nuova delibera di Giunta, l'amministrazione comunale di Salerno apre ai vantaggi per i veicoli ecologici. Il Comune «da sempre ha promosso si legge nella delibera - la mobilità sostenibile attraverso un ampliamento dell'offerta di mobilità alternativa a zero impatto ambientale ed allo sviluppo di un modello di trasporto collettivo non solo con vetture elettriche ma anche con vetture ibride in relazione agli elevati vantaggi sia in termini di rispetto ambientale che di gestione dei consumi». Scatta l'autorizzazione per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi (alimentate a benzina elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) ai residenti con il veicolo ad esso intestato o concesso in leasing, di transitare nella Ztl del centro storico. I vantaggi riguardano inoltre la sosta a tariffa agevolata con un abbonamento alla cifra simbolica di 10 euro all'anno per le auto elettriche e 30 euro annuo per le auto ibride, che consente la sosta lungostrada e nelle aree non automatizzate. Quindi parcheggi convenienti e transiti agevolati per residenti con veicoli green.

A Salerno intanto circolano ancora troppe auto vecchie. Sebbene nel corso del 2022 l'indice di concentrazione nell'aria delle particelle da smog di Pm10 sia stato nel capoluogo il più basso degli ultimi 10 anni con soli 6 sforamenti (su 35 consentiti per legge) dell'indice di Pm10 da smog, resta il fatto che il parco auto risulti essere ancora troppo datato. Secondo i risultati del «Sedicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane», Salerno si colloca al 45esimo posto nella speciale classifica nazionale che annovera 50 città italiane. Una posizione bassa che si lega a filo doppio alla tasso di inquinamento dei veicoli in circolazione. A pesare è senza dubbio la presenza di automobili Euro 0, quindi a benzina, immatricolate prima del 1993: sempre secondo lo studio sulla mobilità, quella di Salerno è la terza provincia italiana, dopo Napoli e Catania, con la più alta percentuale (pari al 14,63%) di auto Euro 0. Tra le strade da Mercatello a Corso Garibaldi circolano 16.645 automobili che hanno tra i 20 anni e i 40 anni di anzianità e 30.693 hanno tra i 10 anni di circolazione e i 20 anni.

g.soll.