Lunedì 28 Maggio 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 18:43

«Modello Unico 2018: persone giuridiche, fisiche e lavoratori autonomi», è il tema e il titolo del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano, in programma martedì 29 maggio, dalle 15, presso il Mediterranea Hotel.Lavoratori autonomi, persone fisiche e giuridiche saranno a breve alle prese con la dichiarazione dei redditi percepiti nel corso dello scorso anno con tante diverse novità, dalle nuove scadenze per la presentazione e i pagamenti alle deduzioni e detrazioni applicabili per calcolare le relative imposte dovute. I commercialisti di Salerno si preparano al meglio a fare la loro parte con un incontro volto ad analizzare e a scandagliare tutti i nuovi dettagli del modello ordinario che i contribuenti devono utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno d'imposta 2017.Le relazioni sono affidate al presidente dell'Ordine di Salerno e al presidente dell'Ordine di Novara Mauro Nicola, entrambi autorevoli pubblicisti in materia. Gli indirizzi di saluto sono affidati al vicepresidente dell'Ordine Gianvito Morretta, modererà il consigliere dell'Ordine Donatella Raeli.Oltre ai diversi aspetti generali delle compilazioni del modello - che va utilizzato sia dalle persone fisiche che non hanno i requisiti per utilizzare il modello 730 che dalle società di persone, società di capitali, enti non commerciali (Enc) e di Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) - si parlerà, tra i vari punti, della compilazione del nuovo prospetto capitale e riserve e le novità in materia di Ace nella dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche, del monitoraggio fiscale, le patrimoniali estere e la tassazione dei redditi esteri per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e della determinazione del reddito e della gestione dell’irap per la dichiarazione del reddito da lavoratore autonomo.