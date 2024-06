Maltrattamenti e privazioni da parte del marito, condannato ad una pena di 3 anni e sei mesi di reclusione. Per l’imputato l’ulteriore condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali sostenute dalla vittima, che nel procedimento era assistita dall’avvocato Rosaria Vietri del foro di Avellino. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore.

Le indagini abbracciano un periodo di diversi anni fa, quando nel 2017 la parte offesa trovò il coraggio di denunciare il marito, per ipotesi di reato quali maltrattamenti e lesioni. Attraverso denunce e riscontri, così come dal processo stesso, è emerso come la personalità della donna fosse stata del tutto annullata dai comportamenti dell’uomo. La vittima, insomma, nel corso del tempo era stata ridotta e costretta, ad esempio, a restare sempre all’interno della propria abitazione, a svolgere faccende domestiche, preparare il pranzo e badare ai figli. Non poteva uscire, se non con il permesso del marito e solo in un giorno festivo a settimana, di domenica, per recarsi dai suoceri e dove la coppia trascorreva l’intera giornata. Per la parte offesa, residente in un comune della Valle dell’Irno, pare non vi fosse nemmeno la possibilità di portare i propri figli a scuola, ne di parlare con le insegnanti o accompagnare i ragazzi alle attività extrascolastiche. Ancora, sempre stando al racconto reso alle forze dell’ordine con la denuncia, alla donna era vietato di uscire di casa per fare la spesa o comprare qualche vestito. Queste e altre mansioni spettavano al marito o ai genitori della donna. Quest’ultima non poteva avere rapporti nemmeno con la propria madre, la quale fu accusata di aver sviato la figlia e di farle prendere scelte “sbagliate”, conseguenza poi della sua separazione. Insomma, qualsiasi attività che rientrasse tra le normali attività quotidiane, era proibita alla vittima. Le fu anche vietato di andare a mangiare una pizza con le cugine, poiché «le donne serie non escono senza mariti».

Nella denuncia si parlò di sopraffazione e abusi sia fisici che psicologici. L’uomo, che non aveva precedenti, è stato giudicato colpevole e condannato ad una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Con il deposito delle motivazioni potrà ricorrere in appello.

«Questa sentenza - ha dichiarato il legale della parte civile - non è ancora sufficiente per alleviare i danni subiti dalla vittima ma rappresenta un esempio di forza, coraggio e speranza per tutte le donne che subiscono violenza e non hanno ancora trovato la forza di denunciare. Questa condanna non solo segna un passo avanti nella lotta contro la violenza domestica, ma anche un monito per tutte le vittime: la giustizia può prevalere, e la denuncia è il primo, fondamentale passo per recuperare la propria vita e dignità».