© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia un processo con l’accusa di abbandono di incapace, un 62enne originario del napoletano, accusato di aver abbandonato la moglie - anche se solo per qualche momento - nei pressi di casa dei genitori. L’accusa viene mossa dalla procura di Nocera Inferiore , che ha chiesto per l’indagato il rinvio a giudizio.I fatti risalgono al 13 ottobre del 2014. Stando alle indagini dei carabinieri, sviluppatesi attraverso la denuncia di alcuni familiari, quel giorno l’uomo accompagnò la moglie presso l’abitazione dei propri genitori., che secondo referti, la rendeva totalmente incapace di attendere agli atti quotidiani della vita. Nello specifico,. L’uomo non trovò però nessuno all’interno dell’abitazione e nel tornare indietro, non portò con sé la moglie. Anzi, la donna fu lasciata fuori all’abitazione, da sola. Il marito ben era consapevole dello stato di incapacità della moglie, messa in una situazione di rischio e di pericolo in ragione della sua mancata autosufficienza. La vittima - in questo caso - fu trovata successivamente da alcuni parenti, che poi presentarono una denuncia per quanto accaduto ai carabinieri.