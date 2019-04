Venerdì 26 Aprile 2019, 06:30

Episodio di molestia sessuale nel cuore della città. L’altro ieri sera, verso le 20,30, lungo il centralissimo corso Diaz, cuore sociale della città capofila della Valle dell’Irno, all’altezza della chiesa Parrocchiella, un uomo, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica, ha steso le braccia verso una donna, fino a palpeggiarle con le mani il seno. La donna passeggiava sul marciapiedi situato di fronte alla chiesa insieme al suo compagno, che ha avuto una naturale reazione, allontanando il molestatore dalla sua fidanzata. Il compagno della vittima stava per schiaffeggiare il molestatore, ma l’intervento di alcune persone lo ha fatto desistere. Le persone intervenute per sedare il litigio hanno fatto notare al compagno della donna che il protagonista in negativo del fatto era alterato, probabilmente ubriaco. Sono stati attimi concitati e non sono mancati urla e spintoni. L’episodio è avvenuto mentre lungo il corso circolavano numerose autovetture e molti pedoni, alcuni dei quali, sentito il trambusto, si sono recati sul posto per verificare cosa fosse successo.