Nei giorni scorsi numerose donne di Sala Consilina e di Atena Lucana hanno lanciato l’allarme sui social ma soprattutto ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina in merito alla presenza di un uomo che le infastidiva in modo abbastanza molesto e con atteggiamenti nervosi. Questi episodi si erano registrati lungo le strade di Sala Consilina o in diversi esercizi commerciali dove il molestatore entrava e ma anche pressi di alcuni negozi ad Atena Lucana.

Diverse donne avvicinate dall’uomo, di circa 30 anni, hanno denunciato l’accaduto ai militari dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Paolo Cristinziano. I carabinieri della locale stazione sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo anche grazie all’identikit fornito e al modello di auto con la quale circolava sono riusciti a risalire al giovane, residente nel Vallo di Diano ma in un comune diverso da Sala Consilina e hanno emesso il foglio di via. Non potrà più fare ritorno né a Sala Consilina né ad Atena Lucana.

