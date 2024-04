Molesta ragazzina nel parco giochi, allontanato dalla famiglia: scatta indagine

All'interno della villa comunale di Scafati un uomo avrebbe molestato una ragazzina. L'episodio è al vaglio dei carabinieri, che hanno raccolto la segnalazione da parte della famiglia, avviando un'indagine per comprendere quanto accaduto.

La piccola pare fosse intenta a giocare con altri bambini, nel parco giochi interno alla villa comunale di Scafati, quando sarebbe stata avvicinata da un uomo. Dopo poco, avrebbe urlato e chiamato i genitori. Pare che l'individuo - un anziano - abbia tentato di accarezzarla o comunque di avere un contatto fisico con la minore. Lo sconosciuto sarebbe stato così allontanato dai genitori, dileguandosi a bordo di una macchina. A quel punto la decisione di segnalare quanto accaduto ai carabinieri, con una denuncia formale presentata poi presso la tenenza locale. Gli inquirenti hanno avviato un'indagine, con la quale si cercherà di individuare l'uomo attraverso testimonianze dei presenti, che hanno fornito dettagli ed elementi su quel presunto approccio che l'individuo avrebbe tentato con la minore.

Un aiuto potrebbe arrivare anche dalla descrizione fisica raccolta dagli inquirenti, così come il modello della macchina e soprattutto l'acquisizione di immagini provenienti da telecamere di sorveglianza. Resta da chiarire l'episodio, così come la sua dinamica, da parte delle forze dell'ordine. Intanto, dalla maggioranza consiliare in Comune si ragiona su come potenziare il livello di sicurezza all'interno della struttura, presso la quale spesso erano stati segnalati anche episodi di vandalismo e bullismo.