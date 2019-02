Giovedì 28 Febbraio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 07:17

«Mi sono iscritta ad un social network dove giungono messaggi anonimi perché ero curiosa di sapere gli altri cosa pensassero di me, e perché va di moda tra gli adolescenti. Ma nel giro di una settimana mi sono ritrovata la bacheca piena di minacce, insulti e ingiurie. Inizialmente non ho dato molto peso, ma i messaggi giungevano con più frequenza, mi sono preoccupata ed ho raccontato tutto a mia madre». Parla la 14enne di Battipaglia, nei giorni scorsi minacciata, molestata e ingiuriata su un sito internet. La ragazza ha deciso con la madre di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno. Sono scattate le indagini e gli inquirenti sono a lavoro per individuare chi ha inviato le minacce e la frasi sconce e offensive alla minorenne, tanto da procurarle un forte stato ansioso. Aiutata da sua madre a superare il momento critico, da quando ha deciso di denunciare tutto è più tranquilla, ed ha trovato anche il coraggio di lanciare un appello ai suoi coetanei.«I messaggi sono diventati più insistenti con il passare dei giorni – continua la 14enne – e ho scoperto che la persona che li ha scritti era nella lista dei miei contatti. Ho chiesto ai miei amici se avessero idea di chi potesse inviarmi minacce e messaggi sconci, mi hanno detto che non sapevano nulla. Ho chiesto tramite il social network alla persona che mi inviava i messaggi di smetterla, ma ha continuato. Allora ho fatto leggere i messaggi a mia madre»