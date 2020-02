Ultimo aggiornamento: 07:31

Da orco a vittima. Lo ha stabilito il gup del tribunale di Salerno Vincenzo Pellegrino che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di. Secondo la tesi dell'accusa, la ragazzina veniva corcuita a causa di un disagio mentale. Infatti, nel corso dell'udienza preliminare, la difesa dell'uomo ha dimostrato che la ragazzina era capace di intendere e che "approfittava" dell'uomo: con la compiacenza alle sue richieste,. Tutto è accaduto su internet , i due compivano atti sessuali via cam. E la storia è andata avanti fino a quando i genitori della ragazza non vi sono accorti di quanto stava accadendo ed hanno presentato una formale denuncia portando all'attenzione degli inquirenti, il cellulare della figlia con le prove. Lui finisce in carcere una prima volta. Riesame scarcera, scatta una seconda misura cautelare, di nuovo in carcere, Riesame scarcera. Allora la difesa chiede incidente probatorio e viene fuori che la ragazza, benché con problemi, era capace di autodeterminarsi. Ieri l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel collegio difensivo l'avvocato Accarino.