In due occasioni, tra ottobre e gennaio 2019, fecero irruzione all'interno di un bar a Bellizzi, molestando e disturbando sia i proprietari dell'esercizio commerciale che i clienti in quel momento presenti. Il pm Claudia D'Alitto ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di otto persone, tutti giovanissimi, che - come ricostruito dalla indagini - avrebbero preso a calci i tavoli e le sedie del bar, facendo cadere a terra le consumazioni che erano sui tavoli ed offendendo i clienti invitandoli ad uscire fuori con parole del tipo «ti picchio, esci fuori». Oltre all'accusa di molestie e disturbo alle persone, il pm per due degli otto imputati ha anche contestato le lesioni personali aggravate nei confronti di un avventore che fu preso a calci e pugni fino a quando un dipendente del bar intervenne per riportare la calma. E la prossima settimana, davanti al giudice Montefusco del Tribunale di Salerno, inzierà il processo per Antonio Soriente, Emanuele Senatore, Alessio Di Giacomo, Stefano Landri, Raffaele Esposito, Antonio Mancini, Marcello Cavallo e Guglielmo Maresca (questi ultimi due rispondono anche di lesioni). Nel collegio difensivo, tra gli altri gli avvocati Orazio Tedesco, Giuseppe Russo e Fabio Moliterno mente l'avvocatessa Mariagrazia Rosamilia rappresenta le parti offese. © RIPRODUZIONE RISERVATA