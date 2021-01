Hanno molestato due ragazze e poi hanno speronato l’auto su cui erano a bordo facendola finire fuori strada. È accaduto a Valva, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero i due molestatori, entrambi pregiudicati di 28 e 34 anni, residenti a Mercato san Severino e Nocera Inferiore. I malviventi hanno importunato le due ragazze dinanzi un locale notturno di Sicignano degli Alburni, dove lavorano entrambe, ma le avance non sono state accettate: le ragazze sono salite nella loro auto e sono fuggite verso Valva. I pregiudicati hanno inseguite per trenta chilometri l’auto su cui erano bordo le donne, l’hanno speronata e il veicolo è uscito fuori strada. I balordi sono fuggiti via e la ragazze si sono rivolte ai carabinieri sostenendo che durante l’inseguimento erano stati sparati anche alcuni colpi di pistola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA