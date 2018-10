Giovedì 18 Ottobre 2018, 21:13

Si è conclusa con un grosso spavento la disavventura di due turisti australiani finiti in mare a bordo di una mongolfiera lungo il litorale di Capaccio Paestum. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Da quando a Paestum, ogni anno, si svolge il Festival Internazionale delle Mongolfiere, che si è tenuto di recente, non è raro avvistare nei cieli le mongolfiere anche in altri periodi dell'anno. E oggi la giornata era ideale, c'erano il sole e un leggero venticello. Ma qualcosa nella manovra del pilota è andata storta e la mongolfiera, anziché atterrare in mare come avrebbe dovuto, è finita in acqua, in località Varolato, ad alcuni metri dalla riva, in prossimità del molo. I passeggeri della mongolfiera sono stati soccorsi da una motovedettadella capitaneria di porto di Agropoli e da un motoscafo privato. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli. Per fortuna non hanno riportato nulla di grave.