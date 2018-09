Venerdì 21 Settembre 2018, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un vescovo che non dà risposte ai fedeli riguardo gli scandali omosessuali e le orge di ogni genere messe in atto dai suoi presbiteri diocesani, non è un vero Pastore».Nuovo attacco a monsignor Giuseppe Giudice, vescovo della diocesi NoceraSarno, in merito al suo silenzio sul coinvolgimento di due parroci diocesani in alcuni festini a luci rosse organizzati tra le province di Napoli e Salerno.A puntare il dito contro il silenzio di monsignor Giudice e a gettare un'enorme ombra sulla curia nocerina è Peppe Barone, presidente dell'associazione Anna Onlus.I nomi e i documenti relativi ai due parroci sarebbero venuti fuori a seguito della pubblicazione di un dossier di 1.300 pagine redatto dall'avvocato napoletano Francesco Mangiacapra, il quale di notte si trasformerebbe in gigolò.Nelle scorse settimane Barone ha addirittura inviato una lettera a Papa Francesco, chiedendo interventi severi e giusti per ridare dignità all'istituzione ecclesiastica. «Senza intervenire fattivamente con severi provvedimenti disciplinari e allontanamenti per tutelare bambini, giovani e anziani, monsignor Giuseppe Giudice è un vile ignavo, di dantesca memoria, che cerca di coprire se stesso e la curia diocesana per salvare l'onore e la faccia pensando che lo scorrere del tempo possa aiutare a far tacere tutto, a far ritornare tutto come prima - ha affermato Peppe Barone - E invece noi non vogliamo tacere, vogliamo scendere in piazza e metterci la faccia per protestare contro questo sistema vile che poco si distacca dagli agiti mafiosi e camorristici se non peggio».