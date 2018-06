Venerdì 1 Giugno 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 11:10

La Corte di appello di Salerno - Sezione delle misure di prevenzione ha confermato il sequestro di beni, per 5,5 mln di euro, disposto a gennaio dello scorso anno dal Tribunale di Salerno nei confronti del monsignor Nunzio Scarano, rigettando così il ricorso del prelato.Secondo quanto si sottolinea in una nota del procuratore di Salerno Corrado Lembo, si tratta di «un'ulteriore conferma delle determinazioni a cui la procura di Salerno era pervenuta a conclusione dei complessi accertamenti delegati alla guardia di finanza di Salerno e che avevano già portato a chiedere ed ottenere misure cautelari personali, nella forma della custodia cautelare degli arresti domiciliari, e reali, nella forma del sequestro preventivo per equivalente, nei confronti di Nunzio Scarano».Le indagini hanno permesso di ricostruire, spiega la procura, «non solo l'evidente sproporzione tra le fonti economiche e i corrispondenti impieghi posti in essere dal monsignor Scarano ma anche di analizzare e qualificare, attraverso la dettagliata disamina delle numerose operazioni sia finanziarie, sia immobiliari, l'origine e la natura delle provviste utilizzate dal prelato».