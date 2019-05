Venerdì 10 Maggio 2019, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gregge di pecore al posto della squadra di calcio. Succede a Monte San Giacomo. Quest'anno nel piccolo paese valdianese non è stata formata la squadra di calcio che per anni ha disputato il campionato di seconda categoria e il bel campo di calcio dedicato a Gaetano Romanelli è stato in disuso. Fino a qualche giorno fa quando è toccato a un gregge di pecore scendere in campo. Non per un gol bensì per un po' di erba fresca.