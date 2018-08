Domenica 26 Agosto 2018, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassano e Monte San Giacomo sono paesi limitrofi, nel Vallo di Diano. Vivono come sempre in Italia una fiera rivalità e nel gergo calcistico gli abitanti si direbbero cugini. L'ultimo derby si sta giocando sulle «patan e cicc», patate e fagioli, un prodotto tipico da sempre identificato con il suo paese d’origine, Monte San Giacomo ma venduto in una sagra del comprensorio come prodotto di Sassano. Apriti cielo. La scritta non è passata inosservata ad alcuni dei cittadini di Monte San Giacomo presenti alla sagra, ed è stata prontamente immortalata in una foto che ovviamente è finita sui social network.Sul sito www.agricoltura.campania.it nella sezione prodotti tradizionali, c’è una pagina dedicata proprio al piatto dove si legge che il territorio interessato alla produzione è Monte San Giacomo.Per questo è intervenuto il sindaco Raffaele Accetta: «In merito alla presenza del piatto “patan e cicci Sassano” l’amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario ricordare che tale piatto viene cucinato, secondo una antichissima tradizione della cucina locale, solo a Monte San Giacomo e con alimenti di esclusiva produzione paesana. Sarebbe stato perciò giusto, da parte degli organizzatori della suddetta manifestazione, evitare di proporre il nostro piatto tipico attribuendolo ad altri comuni».