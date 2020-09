Cicogne a Montecorice. La coppia è stata immortalata su un palo dell’energia elettrica in località Ripe Rosse. Potrebbe trattarsi di una “perlustrazione” per costruire un nido dove deporre le uova o semplicemente una “pausa” di volo. Sta di fatto che ormai da anni le cicogne scelgono il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per nidificare. La loro presenza è, infatti, ormai fissa nel Vallo di Diano © RIPRODUZIONE RISERVATA