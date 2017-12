Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 18:08

Grande successo ieri sera a Casel Conte, piccolo borgo costiero del comune di Montecorice, per la prima edizione della “Tombola Vivente”, che ha visto l'intera comunità riunirsi per trascorrere qualche di serenità e divertimento insieme. Il format della tombola versione umana, ormai consolidata, ha messo d'accordo grandi e piccoli, che hanno così animato la piazzetta del paese per tutta la serata. «E' un modo per stare insieme e animare il paese in questi giorni di festa» spiegano gli organizzatori, tutti giovani del posto. Insieme alle signore del paese, inoltre, hanno anche preparato diversi piatti tipici della tradizione natalizia così da rendere la serata ancora più piacevole. Diversi i fortunati che hanno potuto gioire ogni qualvolta l'animatrice della serata, Alessandra Maffia, ha scandito i numeri vincenti. Spazio, infine, anche alla musica con i "Rural Punk", gruppo locale che ben si sta facendo apprezzare su tutto il territorio cilentano.