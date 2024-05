Perde aderenza sull’asfalto a causa della pioggia e si ribalta su una fiancata, a Montecorice . Lievemente ferita la persona alla guida dell’auto, una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla Via del Mare, all’altezza delle Ripe Rosse, nel comune di Montecorice. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Valcalore, per lui fortunatamente nulla di grave. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso ed il Soccorso Rega la rimozione del veicolo.