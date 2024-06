Montecorice, sicurezza ed inclusione in spiaggia: arrivano defibrillatore e sedia job

Importanti novità per la comunità locale e i bagnanti di Baia Arena, nel comune di Montecorice: il lido “La Baia del Sole” ha ora un defibrillatore, un dispositivo salvavita essenziale disponibile per tutti. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza dei bagnanti e dei residenti che frequentano la spiaggia della frazione Case del Conte, evidenziando un impegno concreto verso la tutela della salute pubblica da parte dei titolari della struttura.

Inoltre, è stata introdotta una sedia da mare Job, una speciale sedia che permette alle persone con disabilità di accedere all’acqua in modo sicuro e confortevole.

Questo investimento promuove l’inclusività, consentendo a tutti di godere delle bellezze del mare senza barriere, e migliorando l’accessibilità della spiaggia.

«Siamo riusciti a concretizzare due idee che avevamo già l’anno scorso: mettere a disposizione della nostra clientela e di tutti coloro che frequentano questa spiaggia, in caso di necessità, un defibrillatore ed allo stesso tempo rendere accessibile l’accesso in acqua a persone portatrici di handicap con una sedia Job» spiegano i titolari della struttura, Giovanni e Samantha Ciongoli.