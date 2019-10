Giovedì 17 Ottobre 2019, 23:33

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la costruzione del primo asilo comunale di Montecorvino Pugliano. L’edificio scolastico sorgerà nei pressi della ex Lottizzazione Franzese, in località Bivio Pratole. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 700mila euro ed è stato ottenuto dal Comune di Montecorvino Pugliano nell’ambito del POR FESR 2014/2020 Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la “FMC Coppola” e dovrà terminare i lavori entro 150 giorni lavorativi.«Si tratta – afferma il Sindaco Alessandro Chiola - di un’opera da me fortemente voluta quando, durante la passata legislatura, ricoprivo la carica di vicesindaco con delega ai lavori pubblici. Questo nuovo edificio scolastico - spiega ancora il Sindaco - andrà incontro alle esigenze delle famiglie che risiedono in questa zona densamente abitata. Insieme all’intera Amministrazione comunale siamo quotidianamente al lavoro per recepite ulteriori fondi strutturale da investire sull’intero territorio. Il mio auspicio – sottolinea il Primo Cittadino – è quello di inaugurare l’asilo entro l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021».