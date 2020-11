La foto trappola installata dal Comune lo ha immortalato mentre getta dei rifiuti indifferenziati ad Arena Bianca, frazione di Montesano sulla Marcellana.

LEGGI ANCHE Covid, altri due morti a Torre Annunziata il sindaco: «Situazione preoccupante»

La foto è stata "postata" dal sindaco Giuseppe Rinaldi. "In foto sei venuto molto bene, peccato per il sacchetto dei rifiuti per altro indifferenziati che potevi tranquillamente lasciar raccogliere davanti casa tua a chi di dovere. E poi ti metti pure la mascherina quando inquini il tuo stesso ambiente. Semplicemente vergognati". L'autore di questo gesto sarà ovviamente multato.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, altri due morti a Torre Annunziatail sindaco:... BRESCIA Covid, festeggiano il compleanno a casa: otto ventenni multati a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA