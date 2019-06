Martedì 4 Giugno 2019, 13:34

SCAFATI. Ha chiesto il rito abbreviato lo scafatese A.R. , indagato per un incidente stradale, di due anni fa, all'altezza di Cava de' Tirreni, durante il quale perse la vita l'amico Emanuele Manzo, morto sul colpo. Nei giorni scorsi, l'avvocato difensore, Stanislao Sessa, ha inoltrato al gup del tribunale di Nocera Inferiore la richiesta corredata da una consulenza tecnico-ingegnerica e tossicologica.Due gli aspetti che emergerebbero dalle perizie, che contrasterebbero con la tesi della procura. Nella documentazione, infatti, vengono messe in evidenza circostanze legate alla dinamica dell'incidente, avvenuto nel 2017, e dello stato di salute del guidatore. In primis, il guardrail non sarebbe risultato a norma, lugno quel tratto autostradale, ed avrebbe causato il ribaltamento dell'auto con effetto rampa. E determinando, così, l'impennata del veicolo.L'esame tossicologico, invece, ha rilevato un tasso alcolemico nei limiti per quanto riguarda il guidatore, dunque non ritenuto determinante, secondo la difesa, nel quadro della vicenda. L'indagato ha 19 anni. Dopo l'incidente, riportò ferite guaribili in almeno venticinque giorni. Quella notte l'auto era sbandata d'improvviso, ribaltandosi più volte su se stessa, per poi fermarsi su un fianco. Il mezzo avrebbe viaggiato oltre i 100 chilometri orari. Entrambi i ragazzi furono sbalzati fuori dal veicolo. Ad avere la peggio fu il giovane Emanuele, deceduto sul colpo.