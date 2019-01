Giovedì 3 Gennaio 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 06:17

Due medici rischiano di essere processati per omicidio colposo per la morte di Carmine Russo, 33enne di Pagani, avvenuta il 2 maggio 2017. A chiedere il rinvio a giudizio è la procura di Nocera Inferiore, al termine di un’indagine che ha visto escludere, ad oggi, responsabilità per almeno dieci medici. L’uomo morì per un’infezione: secondo le accuse, i due imputati avrebbero sottovalutato lo stato influenzale da cui era affetto il paziente. Si tratta di un medico di guardia di Pagani e di uno in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Per entrambi, il gip aveva già disposto in fase preliminare un ulteriore supplemento di indagine.Quel giorno, Carmine Russo si rivolse alla guardia medica per telefono, lamentando uno stato influenzale e dei dolori a mani e piedi. In precedenza, si era ferito sul lavoro, ma non si sarebbe fatto visitare nell’immediatezza né da un medico e neanche in ospedale. Al telefono, la guardia medica avrebbe consigliato una tachipirina che non avrebbe prodotto risultati, tanto che le condizioni dell’uomo peggiorarono, in serata, con uno svenimento evitato dai familiari. Da lì, la corsa in ospedale, a Nocera Inferiore, dopo che a Pagani gli avevano comunicato di dirigersi direttamente all’Umberto I. Giunto in pronto soccorso, avrebbe atteso diverse ore prima di essere assistito. Dall’una circa di notte fino alle 4 del mattino su di una barella, fino a quando non giunse il momento del ricovero presso il reparto di «Malattie Infettive». La situazione precipitò, dopo analisi e consulti, fino al decesso in Rianimazione. La morte avvenne a seguito di una «gravissima sepsi conclusasi con un quadro clinico di insufficienza multiorganica, che avrebbe dovuto essere rilevato e affrontato già dalla mattina del primo maggio».