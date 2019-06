Sabato 8 Giugno 2019, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accusati di omicidio colposo, dieci medici che all'epoca dei fatti lavoravano nell'ospedale di Polla assolti dopo sei anni. E siamo ancora al primo grado. «Il fatto non sussiste», con questa formula il giudice del Tribunale di Lagonegro ha assolto i dieci medici che secondo l’accusa sarebbero stati i responsabili della morte di Italo Marotta, un pensionato di 79 anni di Padula, deceduto il 6 marzo del 2013. L’uomo era stato ricoverato a Polla in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale con il suo motocarro ma non ce la fece. I parenti presentarono denuncia e cominciarono le indagini e il rinvio a giudizio. Mercoledì è arrivata la sentenza di assoluzione per l’anestesista Vicenta Ana Crispino, per i chirurghi Gerarda Raia, Pietro Ciro Biasco, Nicola Ciliberti, Franco D’Antuono, Giovanna D’Elia, Biagino Fiscella, Domenico Lisa e Giuseppe Giovanni Ruberto, la radiologa Annamaria Cioffi.FacebookWhatsAppTwitterPinterest