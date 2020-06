Dramma della solitudine ad Aquara. Una donna di 74 anni è stata trovata morta in casa. Era deceduta da alcuni giorni secondo una prima ricostruzione. Alcuni vicini hanno allertato i carabinieri e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Mangieri che sono entrati in casa e hanno trovato la donna priva di vita in cucina. Il decesso probabilmente a causa di un malore. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA