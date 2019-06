Sabato 22 Giugno 2019, 02:40

Sono stati asssolti, perchè il fatto non sussiste, i medici Antonino Valente, Dario Caputo e Pasquale Palumbo. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della seconda sezione penale Enrichetta Cioffi del Tribunale di Salerno che, in seguito al dibattimento, ha ritenuto i sanitari (difesi dagli avvocati Olimpia Vitale e Silverio Sica) che ebbero in cura Antonia Avallone non responsabili della morte della donna avvenuta nell'agosto del 2012. La donna era stata operata al femore sinistro in seguito ad una frattura: secondo le accuse, Valente come direttore del reparto di ortopedia dell'azienda universitaria ospedaliera di Salerno e Caputo direttore del reparto di medicina generale, avevano autorizzato le dimissioni della paziente omettendo di indicare e prescrivere specifiche indagini che avrebbero diagnosticato l'infezione della ferita. Mentre Palumbo, medico responsabile del centro Siria, accettava la paziente con una ferita chirurigica infetta, in ambienti non idonei quindi alla prosecuzione delle cure. Questo fino alle indagini preliminari, ma in dibattimento - attraverso prove a discarico - si è chiarita la non responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la donna. E, così, è stata emessa sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste a carico di tutti e tre i medici.