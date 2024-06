Morta Margaret Cittadino, addio alla paladina dei diritti di Salerno

Sindacato salernitano in lutto per la morte di Margaret Cittadino, coordinatrice dell’Assemblea #cittadinanzattiva e del Tribunale per i diritti del malato del Ruggi, ospedale in cui ha lavorato per tanti anni, oltre a ricoprire ruoli di vertice nella Cgil.

Cittadino «è stata una donna straordinaria che ha dedicato la sua esistenza alla difesa dei diritti dei lavoratori e dei malati, a difesa dell’universalità della sanità pubblica - è il ricordo di Antonio Capezzuto, segretario provinciale della Cgil Funzione Pubblica - Margaret è stata un faro di speranza per molti, un esempio di impegno e dedizione. La sua lunga militanza sindacale all’interno della Funzione Pubblica Cgil e nella Cgil confederale ha lasciato un’impronta indelebile. Ha lottato fino all’ultimo respiro per condizioni di lavoro dignitose, per la giustizia sociale e per una sanità accessibile a tutti. La sua passione e la sua determinazione ha ispirato generazioni di attivisti e lavoratori».

«Margaret - continua Capezzuto - non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide. Ha affrontato le difficoltà con coraggio e ha sempre cercato e proposto soluzioni. La sua voce si è levata contro le ingiustizie, i tagli al sistema sanitario e le carenze di personale.

Ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni cittadino avesse accesso a cure di qualità. Oggi, mentre diciamo addio a Margaret, la ricordiamo con gratitudine e riconoscenza. Il suo spirito combattivo e la sua dedizione rimarranno sempre nei nostri cuori. Continueremo a portare avanti la sua eredità, impegnandoci per un mondo più giusto e solidale. Addio, cara Margaret, riposa in pace».