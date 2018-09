Sabato 29 Settembre 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 07:14

Pazienti «inoperabili», afflitti da gravi patologie che, con tutta probabilità, non lasciavano intravedere reali possibilità di guarigione. Se sono solo sette le esumazioni disposte dalla Procura che sta indagando su una serie di decessi che si sono registrati tutti nella stessa struttura sanitaria della città, sarebbero invece molti di più i casi sui quali stanno indagando i sostituti procuratori Elena Cosentino e Claudia D’Alitto, titolari del fascicolo nel quale si ipotizza l’accusa di omicidio colposo a carico di cinque chirurghi della casa di cura travolta dalla bufera giudiziaria.Una ventina i decessi registratisi tutti in un anno e finiti ora sotto il faro della Procura che vuole vederci chiaro su quelle morti e ha ritenuto di riesumare solo le salme dei pazienti deceduti in seguito a complicanze post operatorie: se attraverso gli esami eseguiti dai periti nominati dalla Procura potrà quindi essere chiara la causa che ha portato alla morte di questi pazienti, le indagini si concentrano sulle cartelle cliniche degli altri degenti operati e poi deceduti. L’obiettivo è quello di capire, proprio attraverso l’esame delle cartelle cliniche, se gli interventi chirurgici effettuati erano davvero utili a salvare la vita dei pazienti o se, invece, dietro quelle operazioni “disperate” si nascondeva un intento diverso.