Morì cadendo da un capannone, mentre tentava di sostituire alcuni pannelli della copertura di una fabbrica, a Nocera Inferiore . Ci sarà il processo per la morte di, 64enne dipendente della «Nocera Multiservizi», morto il 7 settembre scorso. Il gup ha rinviato a giudizio A.C., 58enne nocerino, collega della vittima, con l’accusa di omicidio colposo. La prima udienza utile per il dibattimento è stata fissata per il prossimo 16 aprile, dinanzi al giudice monocratico. L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanna Fasanino.Le accuse della Procura, nella figura del sostituto Roberto Lenza, contestano al 58enne una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E cioè,. La vittima quel giorno giunse presso un capannone in via Prisco Palumbo, nel quartiere di Piedimonte, che era in disuso. Ma che l’amico aveva nelle sue disponibilità e al quale la vittima aveva chiesto come stessero andando alcuni lavori, che il primo stava effettuando da tempo. Questo almeno secondo le indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale. Il 64enne a quel punto tentò di sostituire alcune lamiere corrose dalle infiltrazioni d’acqua. Un modo per aiutare l’amico, ma non adottando le norme antinfortunistiche previste dal caso. Dopo aver poggiato i piedi su di una lastra di plexiglass, quest’ultima si ruppe, facendo fare a Cerrato un volo di almeno sei metri.