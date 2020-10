Nonostante le pause forzate e il lavoro da casa imposti dalla pandemia, l’emergenza morti bianche non dà tregua. Anzi, nel Salernitano, dall’inizio di quest’anno al 31 agosto, il numero delle vittime in occasione di lavoro è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati contenuti nell’ultimo report dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering di Mestre raccontano un’Italia che rimane ancora intrappolata nella piaga delle morti bianche. Una problematica che, quest’anno, viene acuita dal diffondersi del coronavirus. E lo dimostrano anche le statistiche delle denunce da contagio da Covid-19 all’Inail come infortunio sul lavoro. Ma, oltre ai numeri, che qui non contano, ci sono le storie di chi, anche in tempo di epidemia, ha continuato e continua a lavorare per assicurare le cure mediche ai propri pazienti. Però, in tanti sono rimasti vittima del tremendo virus. E all’Ordine dei Medici di Salerno non è sfuggito. Perciò, nel giugno scorso, ha voluto ricordare, consegnando una targa alla sua famiglia, il medico Antonio De Pisapia definendolo «un fulgido esempio di discepolo della Schola Salerni».

LE DENUNCE

Sono i lavoratori del settore sanitario e sociosanitario a rappresentare la fetta maggiore di coloro i quali, nel Salernitano, hanno contratto il Covid-19 e hanno denunciato il contagio all’Inail come infortunio sul lavoro. Tra gennaio e il 31 agosto, i casi censiti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella provincia di Salerno sono 58. Tra questi, uno ha avuto esito mortale. A livello nazionale, i contagi sul lavoro da coronavirus denunciati sono 52mila 209, di cui 303 casi mortali; in Campania 844, di cui 23 mortali. Tra Salerno e provincia, i 58 casi (36 uomini e 22 donne) denunciati all’Inail rappresentano il 6,9% del totale campano. Il Covid-19 sui lavoratori salernitani si concentra, in particolar modo, nella fascia d’età che va dai 50 ai 64 anni (31 casi). A seguire, dai 35 ai 49 anni (22 casi); dai 18 ai 34 anni (3 casi); oltre i 64 anni (2 casi). Quanto alle professioni, su scala regionale, tra i tecnici della salute, il 93,4% sono infermieri; tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono tutti operatori sociosanitari; tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, l’82,8% sono ausiliari ospedalieri; tra le professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia, il 95,2% sono vigili urbani. Le professionalità più colpite sono infermieri, operatori sociosanitari, medici e ausiliari ospedalieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA