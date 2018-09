Lunedì 3 Settembre 2018, 06:45

BATTIPAGLIA - Una curva imboccata in modo errato o un malore. Potrebbero essere queste le causa che avrebbero fatto perdere ad Emma Fierro, 57enne battipagliese, il controllo della sua auto tanto da investire ed uccidere due stranieri che camminavano per strada. Ipotesi, tenute in considerazione dagli investigatori per chiarire la dinamica dell’incidente mortale, avvenuto sabato sera a Serroni Alto, che è costato la vita a Janos Szabo, 42enne romeno e Nachhattar Singh, 50enne indiano. Ieri mattina il medico legale Giuseppe Consalvo ha effettuato l’esame esterno dei due cadaveri ed ha appurato che i due uomini sono deceduti per emorragia interna e ferite da schiacciamento provocate dal veicolo che li ha travolti. Nel frattempo, Emma Fierro, che con la sua Volkswagen Polo sabato sera ha investito i due stranieri è stata dimessa dall’ospedale Santa Maria della Speranza dove era giunta dopo l’incidente insieme all’altra donna ferita, R.R., 34enne battipagliese che era alla guida della Toyota Yaris, l’altra auto coinvolta nell’incidente.