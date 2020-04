Il «Dottorone» Roberto Aliberti ha terminato la sua battaglia ma i suoi colori vivranno per sempre. Scompare così, a soli 38 anni dopo una lunga malattia, Robertone, come era chiamato dagli amici, eccellente biologo ed artista. Il ragazzo, gentile e sorridente, era conosciutissimo a Cava de’ Tirreni. Non appena si è diffusa la notizia nella città dei portici, in tanti gli hanno dedicato in rete un pensiero per regalargli un ultimo saluto. «L'ho conosciuto qualche anno fa – sottolinea Antonio Medolla – Aveva sempre con una grande dignità e con una forte volontà di lottare. Lottare e crederci fino alla fine. Grande Gladiatore e soprattutto persona di cuore e di grande professionalità». Solare ed affabile, Roberto aveva sempre una parola buona per tutti.



«Era l'aprile 2001 – ricorda lo scrittore Pippo Zarella- quando durante gli anni delle superiori mi innamorai dei pantaloni larghi, della cultura hip-hop e dell'arte dei graffiti. Mi avvicinai a questo ragazzone che l'ultimo anno dello scientifico, veniva a scuola con un Land Rover ed ascoltava musica rap con il finestrino abbassato. Sorpassata la timidezza iniziale, gli dissi che volevo imparare a dipingere ed usare gli spray come lui. Mi diceva in anticipo dove andava a dipingere. Un giorno mi portò a dipingere insieme a lui. Ero felice di affiancare Roberto. Ricordo un pezzo che porto ancora nel cuore. Uno sfondo da deserto texano, il lettering Dex121, un sole sorridente e l'urlo di Munch. Al ritorno, mi portò nel suo laboratorio a casa e mi mostrò alcuni suoi lavori, le sue tele e i suoi spray. Chiesi se potevo avere il suo book con tutti i suoi disegni. Volevo fotocopiarlo per copiare le sue lettere e provare a creare un mio stile. Me lo consegnò senza problemi. Oltre cinquanta fogli rilegati di sketch e foto, appunti e sogni all'odore di vernice. Oggi, lo costudisco come quelle cose importanti che hanno segnato la mia vita, in meglio e per sempre. Prometto a me stesso che, passata questa tormenta, riunirò tutti quelli che hanno dipinto con lui, per fare una murata in sua memoria, per vivere attraverso i colori a spray quello che è stato, provando a spazzare via il grigio dal muro di questi giorni tristi».