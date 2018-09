Giovedì 27 Settembre 2018, 06:40

Cinque medici indagati, sette esumazioni di cadaveri e una clinica salernitana nella bufera. Sono i numeri della delicatissima inchiesta della Procura che sta indagando su una serie di decessi che si sono registrati tutti nella stessa struttura sanitaria della città. I sostituti procuratori Elena Cosentino e Claudia D’Alitto, titolari del fascicolo nel quale si ipotizza l’accusa di omicidio colposo, hanno conferito l’incarico a due medici legali siciliani che, entro 60 giorni, dovranno giungere alle conclusioni ed accertare le cause di quei decessi, sopraggiunti tutti in seguito ad interventi chirurgici anche banali, dietro i quali spunta un’ipotesi agghiacciante che getta ombre sulle condizioni igienico sanitarie della sala operatoria della clinica travolta dal polverone. È infatti questa una delle piste battute dagli inquirenti che non escludono, però, eventuali errori medici nell’esecuzione degli interventi in seguito ai quali sono sopraggiunte le complicanze divenute, infine, fatali.