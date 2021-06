Due motorini si scontrano sulla Statale: morto un 17enne, tre ragazzi feriti

Un incidente con impatto ad alta velocità si è verificato ieri sera, a Nocera Superiore, poco prima delle 22.00. A rimetterci la vita un ragazzo di 17 anni, di Castel San Giorgio. La zona interessata è quella di via Camerelle. Quattro le persone coinvolte, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, in un sinistro che vede in queste ore almeno due feriti gravi, uno lieve ed un decesso. Tutti i coinvolti erano stati trasferiti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati