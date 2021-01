È stato trovato in casa, senza vita dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale, chissa morto da quante ore. È accaduto stasera, attorno alle 20 circa nella zona del centro storico di Scafati, il quartiere Vetrai. La vittima aveva circa 60 anni. I vicini di casa non avevano sue notizie da qualche ora. L'uomo non rispondeva a telefono ed hanno cosi avvertito le forze dell'ordine. Il personale sanitario intervenuto ne ha constatato la morte per cause naturali. Gli unici familiari dell'uomo vivono tra Roma e Cesenatico sono stati immediatamente avvisati.

