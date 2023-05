Morto dopo un incidente con lo scooter, giovane indagato per omicidio stradale

Sarà celebrata domain l'autopsia sul corpo di un uomo di 47 anni, G. B. , deceduto venerdì scorso, dopo un mese e mezzo trascorso in coma, in ospedale, al Ruggi di Salerno. L'incidente si verificò il 30 marzo scorso. L'uomo rimediò ferite gravissime.

Il conducente della vettura che procedeva nel senso opposto è ora indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto, che permetterà allo stesso di nominare un proprio consulente per l'esame autoptico.

Il giovane conducente della vettura si scontrò con lo scooter sul quale viaggiava il 47enne.

Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia prima di chiudere l'indagine. Da quel giorno fino all'altro ieri, il 47enne era rimasto in ospedale in prognosi riservata.

La mattina del 30 marzo scorso avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo sull'aslfato e impattando contro un'utilitaria che proveniva dal senso di marcia opposto. Dopo aver sbandato fu trascinato dal suo scooter per oltre venti metri sull'asfalto. Il conducente dell'auto che sopraggiungeva dal lato opposto non riuscì ad evitarlo. Dopo l'esame autoptico la magistratura libererà il corpo per permettere il rito funebre. Procede, nell'indagine, la procura di Nocera Inferiore.