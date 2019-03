Lunedì 18 Marzo 2019, 09:29

Ha combattuto la sua battaglia contro la malattia con lo stesso coraggio con cui aveva affrontato le sue campagne elettorali. Ma non è riuscito a sconfiggere quel male che gli era stato diagnosticato appena pochi mesi dopo l’elezione a sindaco della Città dei Templi. È morto questa mattina nella sua casa di Capaccio Paestum Franco Palumbo, 54 anni, ex sindaco di Capaccio Paestum e Giungano.Originario di Giungano, era stato eletto per tre volte consecutive sindaco nel suo paese nativo. Durante il terzo mandato, nel 2017, era maturata la decisione di raccogliere l’ennesima sfida della sua carriera politica: la candidatura a sindaco di Capaccio Paestum.Una candidatura accolta con diffidenza dall’elettorato perché lui era il “forestiero”. Ma questo non lo aveva affatto scoraggiato, anzi. Senza mai dare un minimo segnale di tentennamento era riuscito a guadagnare in pochi mesi migliaia di consensi riuscendo ad arrivare al ballottaggio e alla vittoria.Palumbo, prima di essere un politico, era un maresciallo dei carabinieri, comandante del nucleo tutela del lavoro a Napoli.La malattia gli fu diagnosticata alla fine del 2017, pochi mesi dopo l’elezione a sindaco a Capaccio Paestum, quando fece degli esami clinici a seguito di un malore che lo aveva colpito durante un incontro pubblico.Tutti, soprattutto coloro che lo hanno affiancato nell’ultima esperienza politica, sono rimasti colpiti dal suo coraggio e dalla sua forza d’animo. Quando ha saputo di essere malato non ha mai pensato di dimettersi. Ha continuato a svolgere il suo incarico con perseveranza, nonostante le cure a cui doveva sottoporsi e la necessità di riposo lo costringessero ad assentarsi. Non ha mai perso il sorriso e quella sicurezza che lo caratterizzava, neanche quando il giorno dell’ultima vigilia di Natale la sua amministrazione comunale è stata sfiduciata.