Sabato 24 Agosto 2019, 13:35

Il primo agosto ha festeggiato le 81 candeline. Con una festa inno alla gioia. All'hawaiana. Collane di fiori per tutti gli ospiti. Coloratissime. Come le sue ceramiche ironiche e surreali. «Vi voglio salutare così», la frase con cui Francesco Franco Procida ha accolto parenti e amici, il sorriso aperto e le mani allargate a mimare un grande abbraccio. Sì il maestro, titolo d'obbligo per uno dei più squisiti artisti dell'argilla di Vietri sul Mare, sapeva che quel compleanno sarebbe stato l'ultimo e ha voluto celebrarlo a modo suo. Aveva un tumore e ne era consapevole. Non aveva voluto regali, ma aveva, col suo generosissimo cuore, chiesto di devolvere qualcosina, anche un solo euro, alla onlus Open, associazione vicinissima ai malati di cancro.