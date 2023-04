Cava de' Tirreni, il mondo scout a lutto per la morte di Nino Senatore, «lascia un vuoto incolmabile»

Era stato tra i soci fondatori e presidenti di Mani Amiche a Cava de’ Tirreni. Da oggi Gioacchino Senatore, da tutti conosciuto come Nino, non c'è più. Anche lo scoutismo cavese è a lutto perché era stato Capo Scout. I funerali si terranno domani, martedì 18 aprile, alle ore 11.30 a San Lorenzo.

Una pioggia di messaggi sta inondando in queste ore il web. «Nino non ci ha fatto mancare mai il suo affetto e la sua vicinanza e fin quando ha potuto non ci ha mai privato di un suo saluto – sottolineano da Mani Amiche - Una gran bella persona, che ha fatto dell'impegno sociale il suo stile di vita. Presente e disponibile in tante realtà del nostro territorio, lascia sicuramente nei tanti che lo hanno conosciuto un vuoto umano incolmabile». «Era Capo Scout nel Reparto Cava 1° - annota Livio Trapanese - uomo d’impari generosità, umanità ed esempio d’ogni genere per noi delle generazioni che abbiamo avuto l’alto onore di stargli accanto. Lo ricordo nel 1961 col giovanissimo Lupetto Paolo Cariello e suoi familiari, ma anche nel 1963 fra gli Scout e Rover Umberto Zingarelli e Giuseppe Ferrara ed altri fratelli scout, allorquando andavamo presso la sala teatro di don Emilio Papa, allora parroco di Dupino, per rallegrare i giovani dell’amena frazione». «In ogni suo impegno - aggiunge Luciano D’Amato - profondeva il quid pluris». «Ho avuto il piacere di lavorare con lui - conclude Luca Caselli - era una bravissima persona».