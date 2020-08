L'Arma dei carabinieri e l'Agro nocerino sarnese si sono stretti in un doloroso silenzio per il lutto che ha colpito la famiglia di Francesco De Angelis, brigadiere in congedo, deceduto ieri mattina. L'uomo era affetto da cancro, la malattia contratta durante una missione in Kosovo. Il militare era molto conosciuto nella provincia di Salerno, oltre che per i suoi servizi e attività contro la criminalità del napoletano e dell'Agro nocerino, anche per le sue battaglie civili. Dopo una lunga carriera nell'Arma, nella quale aveva condotto indagini eccellenti, De Angelis aveva cambiato prospettiva, decidendo di partire per l'Albania e poi per il Kosovo, per provare così nuove esperienze professionali. Fu proprio durante una di quelle misioni che il militare fu esposto all'uranio impoverito utilizzato nei proiettili e nelle bombe, in ragione di un'assenza specifica e adeguata di protezione di cui avrebbero dovuto beneficiare i soldati e gli uomini provenienti dall'Italia. Quando rientrò a casa, De Angelis cominciò ad accusare i primi sintomi legati ad un tumore ai polmoni e poi alla testa. Una sofferenza che lo aveva pian piano consumato, circondato dall'affetto di amici e parenti, oltre che dai colleghi. Insieme alla nipote aveva anche scritto un libro, autobiografico, “Quando tutto cambia”, dove aveva ripercorso le sue attività, gli anni di lavoro nell'Arma dei carabinieri, fino alla malattia e al pericolo di certe missioni, effettuate in Bosnia, Albania e Kosovo, dove aveva fornito il suo contributo per operazioni che andavano dall'attività militare a quella di contrasto allo spaccio di droga. Era il 2010, quando scoprì di essere malato, dopo alcuni accertamenti specifici in ospedale, che lo costrinsero al ricovero.

«Era un uomo dello Stato, un uomo coraggioso» ha dichiarato il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano. Uomo ben voluto e generoso, amici e parenti la hanno salutato per l'ultima volta presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Nocera Superiore. «La sua vita - scrive chi lo conosceva - è stata una battaglia continua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA