Venerdì 4 Maggio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 23:25

Sale il numero degli indagati per la morte di Salvatore Sirica, il 59enne operaio piazzalista originario di Bellizzi, morto all’alba di mercoledì mattina al polo logistico Automar, alla zona industriale di Salerno. Sarebbero otto, forse nove, le persone destinatarie di altrettanti avvisi di garanzia emessi dalla procura di Salerno per agevolare la prosecuzione delle indagini che dovranno fare chiarezza sulle circostanze in cui è maturato il decesso dell’operaio e su eventuali responsabilità di terze persone.A poche ore dalla morte, l’ipotesi più accreditata parlava di una tragica fatalità: nel coordinare l’imbarco di automobili su una bisarca, Sirica sarebbe stato investito da una vettura in transito. Gli indagati salirebbero, dunque, da quattro a nove: non solo l’operaio che avrebbe investito la vittima, i vertici di Automar e della ditta subappaltatrice titolare del rapporto di lavoro dell’operaio che era alla guida della vettura ma anche i vari responsabili della sicurezza del piazzale dove Sirica stava lavorando. Dalle prime luci dell’alba di mercoledì mattina, gli agenti della squadra Volanti della polizia di Stato, diretti dal vice questore Giuseppina Sessa, stanno ascoltando testimoni, analizzando in ogni minimo dettaglio la scena dell’incidente provando a far coincidere in un unico quadro tutti gli elementi raccolti in queste ore. Un quadro che dovrebbe restituire l’esatta dinamica del sinistro che ha ucciso l’operaio 59enne accertando, laddove ce ne fossero, le responsabilità di persone eventualmente coinvolte.Secondo indiscrezioni filtrate da ambienti vicini all’operaio, ci sarebbero dei dubbi su alcuni dettagli non trascurabili dell’incidente: pare che i danni riportati dall’autovettura che avrebbe investito il 59enne non siano proporzionati alle ferite riportate da Sirica. In queste ore, prende corpo un’altra ipotesi: che sia stata proprio la bisarca ad investire l’operaio che è poi morto sul colpo.