Domenica 23 Settembre 2018, 14:00

Magistrato, più volte parlamentare, politico di lungo corso. Salerno perde uno dei suoi ultimi decani della politica. Si è spento ieri, all'età di 93 anni, Mario Valiante, fra i principali protagonisti della storia della Democrazia Cristiana, e non solo di quella salernitana. Il suo nome lo ritroviamo fra quelli dei 18 ispettori regionali, «preziosi e fedeli collaboratori, instancabili volontari», arruolati da Luigi Gedda, dirigente e poi presidente dell'Azione Cattolica nel primo dopoguerra, per far funzionare a pieno ritmo l'organizzazione. Schivo, colto e appassionato di filatelia, lascia in chi lo ha conosciuto il ricordo della sua grande probità e generosità. Le esequie si terranno domani mattina (ore 10), a Salerno, nella chiesa di San Domenico. Lascia la moglie Luisa e sei figli: Titti, Francesco, Luigi, Paolo, Marco e Carlo.Per quasi trent'anni parlamentare della Repubblica - è stato eletto quattro volte deputato e due senatore - e più volte sottosegretario, alla Sanità e ai Trasporti, Mario Valiante è stato anche componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Da magistrato, dopo aver concluso la sua lunga carriera politica, è stato anche presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Uomo di specchiata esemplarità, stimato per la sua serietà ed autorevolezza, Valiante sedette per la prima volta fra i banchi del Parlamento sul finire degli anni Cinquanta, dove ha ricoperto, dalla III all'VIII Legislatura, diversi incarichi. Fu uno dei maggiori protagonisti della riforma del codice di procedura penale, in qualità di senatore membro della seconda commissione permanente Giustizia (1979-1983), oltre a presiedere, dal 1981 al 1983, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Si occupò anche di Europa quale membro della Giunta per gli affari della Comunità Europea e della commissione parere trattati di Lussemburgo. Da Roma a Salerno, con Roberto Virtuoso, aderì al gruppo politico «Iniziativa 70» che faceva capo a Carlo Emilio Taviani prima e al lucano Emilio Colombo poi. Da magistrato prestato alla politica, si distingueva per i suoi modi.