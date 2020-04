È deceduto il neonato nato in casa a Teggiano due giorni fa. Il bebè è morto nella Tin di Salerno dove era stato trasferito subito dopo il parto. Il bambino era venuto alla luce prematuramente in casa a Teggiano, la mamma, di origine indiane, ha avuto le doglie nella propria abitazione ed è stata aiutata a partorire dal marito. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 di Teggiano che ha provveduto al taglio del cordone ombelicale e al trasporto dei due in ospedale.

La donna di 34 anni e al terzo parto è stata ricoverata all'ospedale di Polla mentre il piccolo a Salerno. Nella notte ha perso la vita, pare che avesse anche delle patologie difficili da superare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA