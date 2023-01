Morto Orazio Boccia aveva 90 anni: aveva fondato le Arti Grafiche Boccia

Se ne è andato Orazio Boccia. L'imprenditore salernitano era il patron dell’omonima industria grafica e padre di Vincenzo, presidente di Confindustria dal 2016 al 2020 ed attualmente presidente dell’Università Luiss Guido Carli.

Un pezzo di Salerno, l'imprenditore aveva 90 anni, era nato in una famiglia di origini modeste, tanto da finire in un orfanatrofio dopo la morte del padre per tetano (contratto scappando da un campo di prigionia tedesco).

Nel 1961 la nascita delle Arti Grafiche Boccia cresciuta pian piano negli anni fino a diverntare un’azienda innovativa e competitiva, tra i più importanti nel settore della stampa professionale.

L'azienda è diventata un punto di riferimento nazionale tanto che il figlio di Orazio Boccia, Vincenzo è diventato presidente di Confindustria dal 2016 al 2020 ed attualmente è presidente dell’Università Luiss Guido Carli.

Nei suoi ricordi che raccontava il periodo della guerra e del dopo quando quando aveva imparato "l'arte del digiuno - sono le sue parole - Ricordo che, in famiglia, aspettavamo che papà fosse riuscito a procurarsi di che comprare pasta e olio. Quando i tedeschi si ritirarono facevano prigionieri gli italiani adulti che dopo l'8 settembre venivano considerati traditori. Presero anche mio padre che però riuscì a fuggire assieme ad altri dal campo di Avellino. Ci raggiunse e si nascose in una botte grande alta come un uomo. Papà, scappando, si era ferito a una mano, ma non ci aveva badato più di tanto. Di qui l’infezione, il tetano che poi lo uccise. Poco prima di lasciarci si raccomandò: ora sei tu l’unico maschio, il capofamiglia!"