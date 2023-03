Salerno, trovato cadavere sulla spiaggia: è senza identità, colto da malore

È morto per un malore l'uomo sulla sessantina ritrovato sulla spiaggia del lungomare Marconi. Sul posto la Croce Bianca e i carabinieri della compagnia Salerno. Secondo un primo esame della salma, che non ha identità in quanto in tasca non aveva i documenti, potrebbe essere stato colto da infarto in quanto non ci sono segnio di violenza e i polmoni non sono pieni d'acqua. Sul petto, però, ha la cicatrice di un vechcio intervento al cuore. Al momento la salma è stata portata all'obitorio del Ruggi, se non ci saranno denunce di scomparsa entro le prossime 24 ore, si procederà con i rilievi delle impronte digitali e del dna per scoprire la sua identità.