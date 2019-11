Oggi Tobia Falcone avrebbe compiuto diciotto anni ma meno di un mese fa, la sua giovane vita è stata portata via, per sempre, dall’urto con un treno in corsa ad Angri. Il ragazzo però non è stato dimenticato. Stamattina, nel giorno del suo compleanno, la sua scuola, l’istituto Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni diretto da Franca Masi, ha deciso di ricordarlo con un nobilissimo gesto, una raccolta fondi per un progetto di beneficenza in Africa. E così, alle 10, l’auditorium dell’istituto metelliano, ospiterà l’incontro «Saper Donare» a cui prenderanno parte i suoi compagni di classe e d’istituto, la preside Franca Masi, il professor Ferdinando Angrisani, il dirigente medico di anestesia e rianimazione Renato Gammaldi, Salvatore Carrese dell’associazione Baobab amici di Tampellin, don Giovanni Pisacane della parrocchia di San Michele a S. Arcangelo di Cava che ne celebrò i funerali, i suoi genitori ed i familiari. In quest’occasione, la scuola raccoglierà i fondi per un’iniziativa in Burkina Faso in sua memoria. Con i proventi della raccolta verrà costruita, dedicata ed intitolata a Tobia una struttura per i giovani, nell’ambito di un progetto di scolarizzazione.

L’IDEA

Sono stati i suoi stessi amici, i suoi compagni di classe ed i rappresentanti d’istituto a pensare a qualcosa che restasse nel tempo, dando così un senso all’accaduto. In seguito all’immane tragedia, si sentivano smarriti ed estremamente tristi. È stato allora, nel momento di sconforto più grande, che hanno avuto un’idea. E lo hanno fatto nel nome della solidarietà, quella stessa solidarietà che avevano scoperto proprio tra i banchi della scuola di Cava de’ Tirreni. Hanno pensato quindi ad una raccolta fondi per tenere vivo il ricordo di Tobia, dedicandogli una struttura proprio in Africa, luogo che il ragazzo amava tanto perché l’aveva conosciuto, da vicino, in molti dei suoi viaggi. Proprio per lui, gli allievi del Della Corte - Vanvitelli hanno organizzato la giornata fin nei minimi dettagli. È già tutto pronto per la mattinata che inizierà con la proiezione di video e foto che ritraggono, in aula e fuori, il giovane dagli occhi teneri, sempre pronto al sorriso. Si rifletterà quindi sulla sua prematura scomparsa per focalizzarsi poi sulla capacità di saper dare nonostante il dolore profondo e la tragedia. I suoi familiari infatti donarono fegato, reni e cornea di quel figlio tanto amato. Il suo sguardo luminoso risplende ora nel ricordo di chi l’ha conosciuto mentre Tobia rivive in coloro che ha salvato. Ultimo aggiornamento: 07:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA