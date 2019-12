«Si è spento serenamente». Così decine di manifesti funebri con il nome e cognome di un 40enne di Sarno, ma l'uomo è vivo. Uno scherzo di cattivo gusto o una intimidazione? Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

Nella giornata di ieri tante telefonate arrivate a casa di E.D., tra lo sconforto e l'incredulità di familiari ed amici che si sono ritrovati a leggere l'annuncio funebre affisso in diverse strade della città. Un manifesto dettagliato, con tanto di foto, appuntamento per le esequie ed i ringraziamenti dei familiari. L'uomo, sconvolto da quanto accaduto, ha sporto denuncia. Si cerca ora di risalire ai responsabili. Intanto, diverse persone hanno pensato di trasformare la vicenda in una combinazione di numeri per tentare la fortuna.

