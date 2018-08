Mercoledì 29 Agosto 2018, 06:40

BATTIPAGLIA - La città avrà una nuova moschea. Quella di via Matteo Ripa, dove i membri dell’associazione Fratellanza musulmana si riuniscono in preghiera, a breve si trasferirà nella nuova sede di via Benevento. Proprio in questi giorni stanno terminando i lavori di ristrutturazione dei locali appartenenti alla famiglia Caprino. L’esigenza di trasferirsi in una nuova struttura è nata con l’aumentare dei membri della comunità guidata dal presidente Khadhraoui Mohamed Hedi. Ultimamente capitava spesso che la folta presenza di fedeli costringesse a disporre i tappeti per la preghiera anche nel vicoletto. Una soluzione poco dignitosa per i fedeli musulmani, che da tempo stavano cercando una soluzione alternativa. Dopo un’attenta ricerca la soluzione di via Benevento è apparsa la migliore. Gli spazi, al piano terra di un edificio alle spalle della villa comunale, offrono la giusta discrezione.